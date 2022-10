Quaero Capital lance un fonds Zéro Emission Nette

(AOF) - La société de gestion d’actifs Quaero Capital lance Quaero Capital Funds - Net Zero Emission, un nouveau fonds UCITS investi dans des sociétés dont les services, produits ou technologies permettent de contribuer à la transition vers une économie décarbonée. La stratégie sélectionne, dans le monde entier et à travers différents secteurs, les leaders d’aujourd’hui ou de demain sur le thème de la transition énergétique et écologique, ainsi que de l’économie circulaire.

Outre le domaine de l'énergie, les gérants Olivier Ken et Martina Turner s'intéressent ainsi également à l'alimentation, au textile, à l'industrie lourde, au transport, à l'urbanisme et à toute la chaîne d'approvisionnement.

L'investissement responsable est au centre de la philosophie et des processus de gestion de Quaero Capital, qui s'est dotée d'une équipe interne d'analystes ESG il y a près de 5 ans. Quaero Capital est signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN-PRI) depuis 2015, ainsi que de l'initiative Net Zero Asset Manager et de la déclaration de soutien au groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (TFCD).

Par ailleurs, elle est membre du Groupe d'Investisseurs Institutionnels sur le Changement Climatique (IIGCC) et signataire du CDP depuis 2019. Enfin, la société de gestion s'est engagée en 2021 dans une démarche de certification ISR label qui a déjà été attribué à 2 stratégies du groupe.

" Nous considérons qu'il est de notre responsabilité en tant qu'entreprise de tout faire pour que notre activité ait un impact positif sur la planète et sur toutes nos parties prenantes. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés en faveur d'une gestion d'actifs responsable et durable, qui s'insère d'ailleurs dans une tendance irréversible de l'industrie et répond à une forte attente de la part des investisseurs" a déclaré Jean Keller, CEO de Quaero Capital.

" Les investissements publics massifs prévus dans les principales économies mondiales, ainsi que l'évolution des préférences de consommateurs, vont générer d'extraordinaires opportunités de croissance pour les sociétés leaders de cette transition vers le "zéro émission nette", a ajouté Olivier Ken.