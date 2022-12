Quaero Capital lance un fonds en actions Small & Mid Cap européennes

(AOF) - La société genevoise de gestion d’actifs Quareo Capital lance Quaero Capital Funds (Lux) – Quaeronaut Small & Mid Cap, un nouveau compartiment en actions européennes de sa Sicav luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Le fonds sera investi en petites et moyennes capitalisations européennes (incluant la Suisse et le Royaume-Uni), qui ont traditionnellement été l’un des segments les plus dynamiques du marché actions européen.

Fondé sur la même philosophie de gestion " value " qui a fait le succès du fonds phare Argonaut, Quaeronaut propose un accès à des capitalisations légèrement plus grandes que les micro-capitalisations formant l'univers d'investissement d'Argonaut.

Confiée à Adrian Bignell, la gestion suit un style d'investissement " Quality Value ", fondé sur une analyse fondamentale approfondie et une gestion active. Centrée sur l'Europe (y compris la Suisse et le Royaume-Uni), elle se concentre sur les entreprises petites et moyennes, dont la capitalisation boursière est comprise entre 1 et 10 milliards d'euros. Il en résulte un portefeuille concentré de quelque 40 à 50 positions, qui généralement se traitent à terme avec un PER de 10% à 20% inférieur à celui de l'indice MSCI Europe SMID Cap.

Le fonds se classe dans la catégorie Article 8 du règlement SFDR.

" Cette nouvelle stratégie active et concentrée s'inscrit parfaitement dans notre philosophie de gestion spécialisée ‘away from the crowds'. Malgré ou peut-être grâce aux incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, le moment nous apparaît particulièrement favorable. En effet, non seulement il existe actuellement de nombreuses occasions à saisir, mais la gestion active retrouve tout son intérêt dans un environnement où les taux d'intérêt sont revenus en territoire positif et où nous sommes à nouveau en mesure de faire des choix relatifs objectifs. " a déclaré Jean Keller, CEO de Quareo Capital.