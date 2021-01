Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : YayPay distingué par une étude IDC MarketScape Cercle Finance • 27/01/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que sa dernière acquisition, YayPay, plateforme SaaS (Software as a Service) d'automatisation de la gestion du poste client, a été reconnue comme 'leader du marché' dans une étude IDC MarketScape. YayPay fait partie de l'offre Quadient d'Automatisation des Processus métier, complétant sa plateforme Cloud Quadient Impress, une solution d'automatisation des documents sortants pour les petites et moyennes entreprises. Auparavant, la solution YayPay avait déjà été distinguée comme 'acteur majeur', dans un précédent rapport IDC MarketScape publié il y a deux ans. Au cours des 12 prochains mois, il a déjà vu doubler sa base de plus de 3000 utilisateurs, devançant la tendance du marché.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -2.73%