Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : version enrichie de la solution Inspire Cercle Finance • 04/02/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Quadient (anciennement Neopost) annonce la disponibilité générale de Quadient Inspire R14, la version la plus riche en fonctionnalités à ce jour de sa solution phare de gestion omni-canal des communications clients (CCM). 'Automatisation avancée, simplicité d'utilisation et améliorations significatives de l'expérience utilisateur donnent plus d'autonomie aux utilisateurs métiers', explique le groupe de solutions d'entreprise. Quadient précise que sa plateforme intègre ainsi plus de 1.100 améliorations et nouvelles fonctionnalités, et qu'elle compte plus de 250 nouveaux kits de démarrage, accélérateurs, échantillons de processus, schémas et connecteurs d'intégration.

Valeurs associées NEOPOST Euronext Paris +1.75%