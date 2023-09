Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: une solution de formulaires intelligents lancée information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement de Quadient Inspire iForms, une nouvelle fonctionnalité de formulaires intelligents intégrée à sa solution de gestion de la communication client (CCM) Quadient Inspire, à la suite de l'acquisition de Daylight Automation.



'Avec cette nouvelle capacité de formulaire intelligent, Quadient Inspire apporte de nouveaux bénéfices aux entreprises à la recherche de solutions cloud permettant de créer des expériences client attractives à grande échelle', explique le groupe.



'En adoptant les formulaires électroniques pour s'aligner sur leurs initiatives écologiques et objectifs de réduction de coûts, les entreprises bénéficient de processus rationalisés, de besoins de stockage physique réduits et de flux de travail simplifiés', poursuit-il.





