Quadient : un quatrième transporteur rejoint son réseau de consignes colis au Royaume-Uni

(AOF) - Quadient a annoncé qu'un quatrième transporteur international a rejoint son réseau ouvert de consignes colis automatiques au Royaume-Uni. Ce dernier en cours de déploiement. Les acteurs mondiaux DPD UK et DHL ont été les premiers transporteurs à confirmer officiellement leur adoption du réseau Quadient. « Les noms des deux autres transporteurs internationaux seront confirmés dès lors qu'ils mettront le nouveau service à la disposition de leurs clients », précise l’opérateur de consignes colis connectées et spécialiste dans les technologies de gestion des communications clients.

L'ambition de Quadient sur le marché britannique est d'atteindre 5 000 consignes colis installées dans les années à venir. Avec un taux d'utilisation des plus de 150 unités déjà installées qui s'intensifie à l'approche des pics de fin d'années, le rythme des installations devrait s'accélérer considérablement en 2023 pour atteindre environ 200 nouvelles unités par mois.

Quadient continue d'œuvrer au développement de l'adoption de son réseau et prévoit d'annoncer des partenaires supplémentaires au Royaume-Uni dans les mois à venir, qu'il s'agisse d'opérateurs de colis ou d'enseignes de la distribution.

Quadient opère désormais plus de 17 300 unités dans le monde, sur les principaux marchés e-commerce comme le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

" Que ce soit pour l'optimisation des coûts, la disponibilité 24/7 ou la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2, l'adoption large et dès maintenant des consignes colis pour la livraison du premier et du dernier kilomètre confirme la pertinence de notre offre en tant que différenciateur sur un marché du e-commerce en pleine croissance " a commenté Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient.

