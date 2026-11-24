Quadient toujours en tête sur le marché des logiciels de CCM, selon un rapport

Quadient annonce avoir conservé sa place de numéro un mondial en termes de parts de marché des logiciels de gestion des communications clients (CCM) pour la 2e année consécutive, selon le rapport d'IDC Market Share: Worldwide Customer Communication Management Software Shares, 2025, publié en octobre 2026.

En 2025, le groupe indique avoir capté 11,3% du marché mondial des logiciels de gestion des communications clients, contre 10,7% l'année précédente, portant à plus d'un point de pourcentage son avance sur le 2e acteur du marché.

Le chiffre d'affaires de Quadient dans les logiciels de CCM a progressé près de deux fois plus vite que le marché mondial, dont la croissance s'est établie à 7,3%. Le marché mondial des logiciels de CCM a atteint 2,34 MdsUSD en 2025.

Le rapport d'IDC salue notamment le lancement d'Inspire Flex R17, qui a introduit la rédaction assistée par l'IA, la traduction, des flux de travail numériques basés sur le PDF, des améliorations en matière d'orchestration ainsi qu'une prise en charge élargie du déploiement dans le cloud.

"Être reconnu comme le leader mondial du marché du CCM pour la 2e année consécutive, tout en poursuivant notre progression en termes de parts de marché et de croissance, témoigne de la pertinence de notre stratégie et de la qualité de son exécution par nos équipes", commente Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.