Quadient: succès des ventes croisées en Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Quadient indique que près de 50% des grands contrats signés en mai en Amérique du Nord avec des clients d'automatisation du courrier incluaient des applications d'automatisation digitale, soulignant l'impact crucial de ses solutions logicielles sur les décisions clients.



De plus, deux tiers de ces contrats de ventes croisées, obtenus par les équipes courrier de Quadient, comportaient à la fois des systèmes d'automatisation du courrier et des solutions digitales, atteignant ainsi un taux d'intégration de plus de 60%.



'Notre solide début d'année, marqué par d'importants succès de ventes croisées, démontre la valeur offerte par Quadient aux entreprises souhaitant progresser dans l'automatisation de leurs processus', commente son directeur général Geoffrey Godet.





Valeurs associées QUADIENT 18,14 EUR Euronext Paris +1,11%