Quadient: solutions AR et AP recommandées par Sage

(CercleFinance.com) - Quadient annonce que ses offres cloud d'automatisation des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) sont reconnues 'solutions recommandées' par Sage, leader des solutions de gestion pour la comptabilité, la finance, les ressources humaines et la paie pour les PME.



Sage a accordé à Quadient le statut Tech Partner Plus, et recommande Quadient AR et Quadient AP aux clients et partenaires de Sage Intacct qui souhaitent automatiser et optimiser les processus order-to-cash et procure-to-pay.



Les utilisateurs de Sage Intacct peuvent désormais bénéficier des capacités d'intelligence artificielle et machine learning de Quadient, telles que la prédiction du comportement de paiement des clients, la prévision des flux de trésorerie et l'accès à des aperçus intelligents.





