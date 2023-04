Quadient signe un nouveau contrat avec un transporteur en France

(AOF) - Quadient, opérateur de consignes colis connectées dans le monde, a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec un transporteur international pour l'utilisation de son réseau ouvert de consignes colis connectées en France, aux côtés de Relais Colis, partenaire de longue date de Quadient dans ce domaine. Le groupe déploie un réseau ouvert de consignes colis en France, avec des installations déjà en cours dans les grandes villes et en région parisienne.

Ce nouveau partenariat en France confirme qu'il existe un véritable appétit du marché pour la stratégie de Quadient d'implanter des réseaux denses et larges de consignes colis pouvant être partagées par de multiples acteurs, dans un souci à la fois de rentabilité et d'expérience utilisateur.

