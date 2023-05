Quadient : ses ventes trimestrielles croissent de 2,1% en organique

(AOF) - Au premier trimestre 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Quadient a atteint 256 millions d’euros, ce qui représente une croissance organique de 2,1% par rapport au premier trimestre 2022. En données publiées, le chiffre d’affaires a crû de 1,3%, intégrant un effet de change positif de +0,6 % (soit +1 million d’euros) et un effet de périmètre négatif de -1,4 % (soit -3 millions d’euros). Les changements de périmètre sont relatifs à la cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et à celle de l'activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord (57% du chiffre d'affaires du Groupe) s'est élevé à 145 millions d'euros, en croissance organique de 5,9% et de 8,1% en données publiées.

Les principaux pays européens (34% du chiffre d'affaires du Groupe) ont réalisé un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros, ce qui représente un repli organique de 3,8% et un repli de 2,8% en reporté.

Le segment International (9% du chiffre d'affaires du Groupe) a atteint 24 millions d'euros, enregistrant une croissance organique de 2,9%, dans la continuité de la tendance positive observée tout au long de l'exercice 2022.

Quadient confirme ses perspectives pour l'exercice 2023. La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3%.

La croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10%.

