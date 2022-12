Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Quadient: s'installe au sein de l'enseigne Carrefour information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - Quadient annonce aujourd'hui que Relais Colis, acteur majeur du point relais en France, installe entre 200 et 300 consignes Quadient au sein de l'enseigne Carrefour.



Les deux partenaires poursuivent leur collaboration, renouvelée en 2021 avec l'annonce du déploiement de nouvelles consignes automatiques auprès de grandes et moyennes surfaces partenaires du réseau Relais Colis en France.



Aujourd'hui, c'est l'enseigne de grande distribution Carrefour qui s'appuie sur le savoir-faire de Relais Colis depuis de nombreuses années, pour proposer à ses clients entre 200 et 300 consignes colis réparties dans l'ensemble de son réseau de magasins en France.



' Les consignes Quadient sont une solution flexible qui nous permet de proposer un service complémentaire du point relais traditionnel mais surtout d'accroître la capacité d'accueil de nos commerçants partenaires, et de leur générer du trafic, tout en préservant leur activité principale ', explique Christophe Cornilleau, directeur général de Relais Colis.



' Notre réseau de consignes Parcel Pending séduit de plus en plus d'acteurs du secteur en France, qui cherchent à diversifier leur offre de livraison ' se réjouit Katia Bourgeais Crémel, directrice de l'activité Consignes Colis France Benelux pour Quadient.