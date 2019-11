Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : revoit à la hausse ses attentes Cercle Finance • 26/11/2019 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le groupe Quadient annonce ce soir un sixième trimestre consécutif de croissance organique, avec un chiffre d'affaires du T3 2019 qui s'affiche à 278 millions d'euros. En données publiées, les revenus augmentent ainsi de +5,2%. En organique, ils augmentent de +2%. 'Compte tenu de la bonne performance du chiffre d'affaires enregistrée au cours du troisième trimestre 2019, Quadient s'attend désormais à une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel 2019 supérieure à 1%, contre une légère croissance organique précédemment anticipée. Le Groupe rappelle que le quatrième trimestre 2018 constitue une base de comparaison élevée. Le Groupe confirme ses perspectives d'un résultat opérationnel courant4 compris entre 180 et 185 millions d'euros', indique le groupe s'agissant de ses attentes pour 2019.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.37%