Quadient: revoit à la baisse sa prévision de CA annuel information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 18:08

(CercleFinance.com) - Le groupe Quadient publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 793 millions d'euros au titre des 9 premiers mois de 2022, en hausse de 5,6% en données publiées par rapport aux 9 premiers mois de 2021.



Cette progression reflète une croissance organique de 0,8%, un effet de change positif de +6,7% et un effet de périmètre négatif de -2,2%, indique le groupe.



Sur le seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé ressort à 270 millions d'euros, en hausse de 8,8% en données publiées et en croissance organique de 1,0% par rapport au troisième trimestre 2021.



Néanmoins, compte tenu, du niveau de revenus plus faible qu'attendu au troisième trimestre pour Parcel Locker Solutions et du niveau incertain de la la réduction du carnet de commandes au quatrième trimestre la croissance organique anticipée pour l'ensemble de l'exercice 2022 est désormais attendue à plus de 1% contre plus de 2% attendus précédemment.



Enfin, le Groupe attend désormais un EBIT courant pour l'ensemble de l'année 2022 en repli organique d'un niveau ' low to mid-single digit ' par rapport à 2021 alors qu'il anticipait jusqu'ici une croissance organique à ' low to mid-single digit '.