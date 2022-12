Quadient retenu dans le programme britannique G Cloud 13

Le plan hydrogène français de 7 milliards d'euros, qui a été porté à 9 milliards, vise à développer une filière industrielle de la production d'hydrogène bas carbone. Le Gimélec, le groupement des entreprises de la filière électronumérique en France, a identifié de fortes retombées pour les fabricants de matériel électrique. Pour ses membres, les retombées économiques sont chiffrées à 10 milliards d'euros d'ici à 2030, puis de 20 milliards supplémentaires pour la période 2030 à 2040, principalement pour la filière des fabricants de matériels électronumériques (des transformateurs aux systèmes de contrôle commande). Cela va engendrer des recrutements massifs, en particulier dans les territoires où se concentreront les efforts de développement de l'hydrogène, en Méditerranée et dans la Vallée de la Seine.

Les organisations ayant adopté G Cloud 13 peuvent désormais accéder à sept solutions cloud de Quadient via la place de marché numérique, parmi les catégories suivantes : automatisation des comptes fournisseurs ; automatisation des comptes clients ; communications multicanales ; gestion de l'expérience client ; gestion documentaire; et validation d'adresses postales.

Quadient est un fournisseur de longue date de solutions pour le gouvernement britannique et les organisations du secteur public au sens large, ayant été récemment sélectionnée dans de nombreux accords-cadres. G Cloud 13 renforce cette relation en élargissant l'accès au vaste portefeuille de solutions cloud de Quadient.

