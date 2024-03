Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: résultat net pdg quintuplé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 25/03/2024 à 18:10









(CercleFinance.com) - Quadient publie un chiffre d'affaires de 1062 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse organique de 1,9% par rapport à 2022.

L'EBIT courant a atteint 157 millions d'euros, en hausse organique de 9,3%, grâce à l'amélioration de la profitabilité des activités logicielles et des consignes colis.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 69 millions d'euros, contre 13 millions d'euros en 2022, soit plus que quintuplé en douze mois.



Quadient proposera un dividende de 0,65 euro par action, en croissance pour la troisième année consécutive à + 8% en 2023.



'L'exécution rigoureuse de notre plan stratégique Back to Growth menée au cours des cinq dernières années nous a permis de repositionner Quadient en tant que plateforme B-to-B intégrée, innovante, et reposant sur un modèle de souscription', a commenté Geoffrey Godet, directeur général de Quadient.



La firme indique que sa vision stratégique et sa trajectoire à trois ans seront présentés lors du Capital Markets Day qui se tiendra le 19 juin 2024.







