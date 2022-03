Quadient: résultat net pdg plus que doublé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 18:23

(CercleFinance.com) - Le groupe Quadient publie un chiffre d'affaires de 1024 ME au titre de l'exercice 2021, en recul de 0,5% par rapport à 2020 (ou +4,3% en organique).



Entre 2020 et 2021, l'EBITDA est quasiment stable, passant de 246 à 245 ME, tandis que l'EBIT courant est en léger recul, de 152 à 147 ME.



Le résultat net part du groupe de Quadient a néanmoins plus que doublé, passant de 40 à 88 ME (+117%), soit un résultat net dilué par action de 2,17 euros, contre 0,97 euro un an plus tôt (+136%).

Quadient met notamment en avant la réduction significative du coût net de l'endettement financier et un taux d'imposition de 18% en 2021 contre 36% en 2020.



Un dividende de 0,55 euro par action sera proposé au titre de 2021, en progression de 10% par rapport à 2020.



'Cette croissance a été tirée par une forte acquisition de nouveaux clients dans l'ensemble de nos offres logicielles, un rebond prononcé de la vente d'équipements liés au traitement du courrier (...) et par une progression soutenue de notre base installée de consignes colis', note Geoffrey Godet, directeur général de Quadient,.



Pour 2022, Quadient vise une croissance organique des ventes de plus de 2% et un minimum de 3% de croissance organique moyenne des ventes attendue sur la période 2021-2023.