Quadient: réseau de consignes choisi par UPS au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Quadient indique qu'UPS a sélectionné son réseau ouvert de consignes colis Parcel Pending by Quadient parmi ses partenaires pour l'expansion du réseau UPS Access Point à travers le Royaume-Uni, dans le cadre de son plan global de réduction des émissions de carbone.



L'Américain, qui a récemment annoncé qu'il ouvrirait des sites de livraison supplémentaires à temps pour le pic des fêtes de fin d'année, est le quatrième transporteur à adopter le réseau ouvert de Quadient au Royaume-Uni.



Ce réseau ouvert est déjà déployé dans des centaines de sites à travers le pays et Quadient établit rapidement des partenariats stratégiques afin d'obtenir des emplacements de choix pour accélérer son expansion locale.





