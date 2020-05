Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : report de l'assemblée générale Cercle Finance • 06/05/2020 à 08:57









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que son conseil d'administration, réuni le 27 avril, a décidé de reporter l'assemblée générale des actionnaires initialement prévue le 2 juillet, pour la fixer au 6 juillet, le lieu et l'heure devant être précisés ultérieurement. 'Etant donné le contexte exceptionnel et évoluant de la pandémie de Covid-19, de nouveaux arrangements pour l'assemblée générale annuelle et la participation des actionnaires sont susceptibles de changer', ajoute la société.

