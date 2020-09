Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : remboursement d'emprunts en dollars Cercle Finance • 07/09/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Quadient (anciennement Neopost) annonce avoir procédé le 4 septembre au remboursement de l'ensemble de ses emprunts réalisés sous forme de placements privés américains, soit un montant total de 115 millions de dollars. Au paiement de 30 millions de dollars contractuellement exigibles en septembre 2020, la société de solutions d'entreprises a en effet décidé d'ajouter le remboursement anticipé de 85 millions à échéances 2021 (pour 35 millions) et 2022 (pour 50 millions). L'opération s'inscrit dans sa politique visant à gérer de façon dynamique son bilan et à optimiser ses ressources de financement. L'impact sur le coût de l'endettement financier net sera légèrement positif sur la durée résiduelle des emprunts remboursés par anticipation.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.25%