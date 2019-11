QUADIENT relève son objectif de croissance organique 2019

(AOF) - Quadient (ex Néopost) a réalisé mardi soir son point d'activité du troisième trimestre 2019 (clos fin octobre). Ainsi, le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques a publié un chiffre d'affaires consolidé de 278 millions d'euros sur la période, en hausse de 5,2% en données publiées sur un an et de +2% en organique. Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires atteint 835 millions d'euros, soit une hausse de 5,4% en données publiées et de +2,2% en organique.

" Nous sommes très satisfaits de la performance enregistrée au troisième trimestre 2019. Nous poursuivons ainsi notre dynamique avec un sixième trimestre consécutif de croissance organique ", s'est félicité Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.

" Cette performance est le résultat direct du recentrage opéré, de la nouvelle organisation mise en place et de l'accélération des dépenses opérationnelles destinées à accompagner le déploiement de notre stratégie ", a ajouté le dirigeant.

Compte tenu de cette performance, Quadient s'attend désormais à une croissance organique de son chiffre d'affaires annuel 2019 supérieure à 1%, contre une légère croissance organique précédemment anticipée. Le groupe confirme, en outre, ses perspectives d'un résultat opérationnel courant (hors charges liées aux acquisitions) compris entre 180 et 185 millions d'euros.