QUADIENT relève ses objectifs annuels

(AOF) - A l'issue d'un premier trimestre dynamique, Quadient a relevé ses objectifs annuels. L'ex-Neopost vise désormais pour son exercice 2021 une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 4 % (contre +2 % minimum précédemment), de même qu'une croissance organique du résultat opérationnel courant comprise entre 5 et 6% (contre entre +4 % et +6% auparavant).

Quadient bénéficie d'un contexte d'explosion du e-commerce et de l'accélération de l'adoption par les entreprises de solutions de digitalisation des processus, de la gestion de l'expérience client et des communications professionnelles.

Ce relèvement d'objectifs a été annoncé en parallèle du point d'activité du premier trimestre décalé du groupe. Entre février et avril, le chiffre d'affaires se monte à 246 millions d'euros, en hausse de 3 % sur un an à données publiées. En organique, la croissance atteint 11,1%.

" Nous sommes entrés dans la deuxième phase de notre plan stratégique Back to Growth sur une base très solide. Ce nouveau trimestre s'est révélé très dynamique en termes d'acquisitions de nouveaux clients, de lancements de produits et de nouveaux partenariats ", a commenté Geoffrey Godet, le directeur général de Quadient.

