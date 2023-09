Quadient réaffirme ses objectifs annuels

(AOF) - Quadient a dévoilé un résultat net part du groupe de 36 millions d’euros, en hausse de 24,2 % et un Ebit courant de 68 millions d’euros, en hausse organique de 8 %. Ce dernier a bénéficié de l’amélioration de la profitabilité des activités software et de consignes colis. « La bascule de notre modèle vers des formules d’abonnement en mode SaaS touche à sa fin », a expliqué le Directeur général, Geoffrey Godet. La marge d’EBIT courant s’est élevée à 13% contre 12,5%, un an auparavant.

Le chiffre d'affaires a atteint 522 millions d'euros, en croissance interne de 2%. Il baisse de 0,3% en données publiées. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 4,2 % et représentent 71 % du chiffre d'affaires total.

" Nous sommes confiants dans la poursuite de notre trajectoire de croissance organique au cours du second semestre, à la fois au niveau du chiffre d'affaires et au niveau de l'EBIT courant, nous permettant de clôturer notre plan stratégique avec succès, " a déclaré le Directeur général.

La croissance organique du chiffre d'affaires 2023 est attendue à environ 3 % et la croissance organique du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est anticipée à environ 10 %.

