Quadient: rang maintenu parmi les éditeurs de logiciels

(CercleFinance.com) - Quadient annonce son maintien à la 15e place du classement Top 250 des éditeurs de logiciels français de cette année, se plaçant également cinquième dans la catégorie des 'Éditeurs horizontaux', dans le rapport réalisé par le cabinet EY et l'organisation Numeum.



Le groupe précise que ce classement prend en compte le chiffre d'affaires 2022 lié à la vente de licences, services et abonnements de logiciels, sur la base des déclarations de 275 éditeurs de logiciels français.



Quadient a intégré pour la première fois le Top 250 en 2018, et s'est toujours classée dans les 15 premières places depuis, tout en faisant évoluer son modèle de ventes logicielles de la licence vers le SaaS.





