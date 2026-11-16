Quadient profite de l'essor de la facturation électronique en France

Quadient annonce avoir dépassé les 4,5 millions de factures électroniques traitées via sa plateforme agréée Serensia depuis l'entrée en vigueur de la réforme française de la facturation électronique obligatoire, le 1er septembre dernier.

En deux mois, le nombre d'entités inscrites à l'annuaire central de l'administration fiscale via la plateforme et son réseau de partenaires a progressé de 32 %, pour atteindre 1,05 million.

Au-delà de la mise en conformité réglementaire, le groupe entend accompagner les entreprises dans l'automatisation de leurs processus financiers, notamment à travers sa suite de solutions cloud.

Quadient poursuit parallèlement son développement européen en préparant ses clients aux nouvelles obligations de facturation électronique, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni, ainsi qu'au déploiement du dispositif européen ViDA.