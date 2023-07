Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: prise de participation par Bpifrance information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 15:01









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que Bpifrance a pris une participation de près de 5% du capital et des droits de vote dans la société pour 'l'accompagner dans sa stratégie de transformation et de développement sur des marchés porteurs'.



Dans ce cadre, l'institution financière publique envisage de poursuivre ses achats de titres Quadient, en fonction des conditions de marché, dans l'objectif de détenir au moins 8% du capital de la société de solutions de traitement de courrier et de consignes-colis.



En cas d'atteinte du seuil de 8%, Bpifrance proposera la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur indépendant lors de la prochaine assemblée générale, conformément aux termes d'un accord conclu entre Quadient et Bpifrance.





