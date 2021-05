Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : poursuit sa progression après ses trimestriels Cercle Finance • 31/05/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Quadient gagne encore près de 6% à la Bourse de Paris après un gain d'environ 18% en fin de semaine dernière. Le titre est soutenu par une analyse de Oddo BHF qui a réaffirmé son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur le titre, après la publication d'un CA de premier trimestre supérieur aux attentes et d'un relèvement des objectifs du groupe. 'La valorisation du groupe reste toujours modeste sur la base de 4,7 fois l'EBITDA 2021 et 7,9 fois l'EBIT, contre respectivement près de 8 fois et 10 fois pour les références historiques', souligne l'analyste. Selon lui, 'la nouvelle feuille de route devrait progressivement acter d'un changement de statut avec le retour à une croissance organique pérenne' et les nouvelles activités 'recèlent également de la valeur qui devrait progressivement être externalisée'. Stifel maintient de son côté sa recommandation 'conserver' sur Quadient avec un objectif de cours de 20 euros, après le point d'activité pour le premier trimestre plus fort que prévu par le consensus. 'La plus grande partie du dépassement des attentes est due au rebond inattendu de l'activité historique de courrier', précise le broker, pointant aussi que le groupe a relevé son objectif de croissance organique de 'plus de 2%' à 'plus de 4%'. Stifel augmente ses estimations de revenus pour Quadient d'environ 3% pour tenir compte du rebond plus vigoureux que prévu, et indique s'attendre également à ce que les consensus d'estimations soient relevés.

