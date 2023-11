Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: plus de 200 millions d'euros d'ARR logiciels information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir dépassé, à la fin de son troisième trimestre comptable, les 202 millions d'euros de base de revenus récurrents annuels (ARR) pour son activité logicielle, indicateur important qui reflète selon lui les revenus futurs liés aux souscriptions.



'La croissance de l'ARR s'est accélérée depuis 2019 suite au changement de modèle économique logiciel, passant de la licence au SaaS (logiciel en tant que service), ce qui a permis de pratiquement doubler l'ARR en moins de quatre ans', souligne-t-il.



À la fin du troisième trimestre, l'offre logicielle de Quadient affichait une forte croissance organique annualisée de son ARR, à 13,4%, 'démontrant sa capacité à régulièrement mieux performer que les principaux acteurs du marché des solutions en mode SaaS'.





