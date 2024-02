Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: plus de 20.000 consignes colis installées information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de son réseau de consignes colis connectées, avec plus de 20.000 unités Parcel Pending by Quadient installées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie à la fin du mois de janvier 2024.



Forte du succès de son développement au Japon et aux États-Unis ces dernières années, le groupe a conclu des partenariats en France et au Royaume-Uni avec de grands transporteurs et réseaux nationaux de commerces, pour favoriser l'adoption et l'utilisation des consignes.



'La dernière enquête menée auprès des utilisateurs français et japonais a révélé que 97% des utilisateurs interrogés étaient satisfaits de leur expérience de retrait et de dépose de colis dans les consignes', précise Quadient à cette occasion.





