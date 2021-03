Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : plus de 13.000 casiers intelligents dans le monde Cercle Finance • 01/03/2021 à 09:28









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que sa base de casiers intelligents a dépassé les 13.000 dans le monde, représentant plus de 600.000 boîtes au total et positionnant Quadient comme le deuxième plus grand fournisseur mondial de solutions de consignation de colis. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2020 de la société, se terminant le 31 janvier 2021, elle a ainsi enregistré une hausse de 78% du nombre de colis livrés à l'aide de ses casiers intelligents. 'Les consommateurs, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid-19, exigent des livraisons rapides, pratiques et sans contact', explique Daniel Malouf, directeur des solutions de Parcel Locker Solutions chez Quadient.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +4.65%