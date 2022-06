Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: plus de 12 000 clients pour les solutions cloud information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 14:25









(CercleFinance.com) - Quadient fait savoir aujourd'hui que son activité logicielle cloud a dépassé la barre des 12 000 clients dans le monde.



La croissance de l'activité Solutions d'Automatisation Intelligente des Communications (ICA) de Quadient a été stimulée par les clients qui se sont tournés vers les solutions logicielles cloud de l'entreprise pour leur transformation digitale.



L'activité ICA de Quadient a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros au premier trimestre 2022, en hausse organique de 10,7% par rapport au premier trimestre 2021.



Le déploiement en France et au Royaume-Uni de Beanworks, solution d'automatisation des comptes fournisseurs récemment acquise par Quadient, a également contribué à cette croissance, précise Quadient.







