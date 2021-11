Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : placement privé Schuldschein réalisé information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir levé avec succès l'équivalent de 270 millions d'euros (dont 178 millions d'euros et 105 millions de dollars) via un Schuldschein (placement privé émis en vertu de la loi allemande), contre 100 millions d'euros initialement prévus. Cette nouvelle émission est destinée à anticiper une part significative du refinancement des placements privés Schuldschein arrivant à échéance en 2022 et 2023, ainsi que le remboursement des obligations ODIRNANE d'ici juin 2022. Le taux moyen de ce nouveau placement s'élève à environ 1,63%, ce qui se traduira par une baisse du coût moyen de la dette du groupe. En outre, avec des maturités entre cinq et sept ans, cette nouvelle émission permettra d'allonger la maturité moyenne de la dette.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.59%