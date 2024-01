Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: Petra Wolf, nouvelle directrice marketing information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 15:25









(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé aujourd'hui la nomination à compter de ce jour de Petra Wolf au poste de directrice marketing.



'Avec un parcours professionnel de plus de 20 ans, Petra Wolf a excellé dans des postes de direction dans les domaines du marketing technologique B2B et B2C' met en avant Quadient.



Avant de rejoindre Quadient, Petra Wolf a dirigé le marketing mondial pour les petites et moyennes entreprises chez Amazon Web Services, où elle a démontré sa capacité à identifier et à capitaliser sur les opportunités de marché grâce à des stratégies de vente et de marketing innovantes.







Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.52%