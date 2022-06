Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: performances trimestrielles conformes aux attentes information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 18:17









(CercleFinance.com) - Quadient publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 253 ME au titre du 1er trimestre 2022, en repli organique de 0.6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Par rapport au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires de l'activité Intelligent Communication Automation progresse de 10.7% en organique, celui de l'activité Mail-Related Solutions recule de 1,7 %, une baisse organique qui atteint même 17.9% pour l'activité Parcel Locker Solutions.



Quadient précise néanmoins que la croissance organique enregistrée au premier trimestre 2022 est affectée par une base de comparaison élevée, notamment en Mail-Related Solutions et en Parcel Locker Solutions.



Dans ce contexte, le groupe estime ainsi que la performance réalisée au premier trimestre 2022 est 'conforme aux attentes'. Quadient confirme d'ailleurs pour l'exercice 2022 un objectif de croissance organique d'au-moins 2% par rapport à 2021.



Quadient continue enfin de viser une croissance organique à deux chiffres à la fois en Intelligent Communication Automation et en Parcel Locker Solutions, ainsi qu'un recul organique limité en Mail-Related Solutions.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -0.30%