Quadient: partenariat stratégique dans les casiers au Japon

(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé vendredi la signature d'un partenariat stratégique avec JR East Smart Logistics, la branche de logistique de la compagnie ferroviaire japonaise East Japan Railway, ce qui va lui permettre d'étendre son réseau de casiers dans le pays.



Aux termes de l'accord, les consignes de gare Multi E-Cube vont désormais faire partie du réseau de Quadient, qui compte lui-même près de 7.000 points de collecte et de livraison de colis au Japon.



Les fonctionnalités intelligentes du groupe français vont être intégrées dans le système de JR East, une première puisque sa technologie n'avait jamais été déployée au sein d'un réseau tiers de consignes.



Ce sont aujourd'hui 145 unités Multi E-Cube qui sont installées dans des lieux clés tels que les gares de Tokyo et de Shinjuku, et environ 1000 unités devraient être déployées d'ici fin 2026.





Valeurs associées QUADIENT 17,88 EUR Euronext Paris -0,33%