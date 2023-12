Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: partenariat stratégique avec Xero information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Quadient annonce un partenariat stratégique pour l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni avec Xero, une solution cloud de comptabilité pour les PME, qui est désormais intégrée à la solution cloud de gestion des comptes fournisseurs (AP) de Quadient.



Avec cette nouvelle intégration, la solution Quadient AP permet de synchroniser de façon transparente tous les processus comptables d'entreprise, de la réception des factures et des bons de commande à la saisie des données de paiement.



Quadient AP élimine ainsi le besoin d'importer ou exporter manuellement les données, ce qui réduit le risque d'erreur humaine, et accélère les flux de trésorerie en donnant aux entreprises une meilleure visibilité de l'état de leurs comptes fournisseurs.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris 0.00%