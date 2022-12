Quadient: partenariat entre AP et Business Central information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 10:12

(CercleFinance.com) - Quadient annonce un nouveau partenariat entre sa solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) et Business Central (ex-MS Dynamics NAV), qui profitera aux utilisateurs en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Irlande.



Grâce à la nouvelle intégration avec Quadient Accounts Payable Automation de Beanworks, les entreprises utilisant l'ERP Business Central sur site pourront réduire le temps consacré à la saisie manuelle des données, et ainsi traiter et approuver les factures plus rapidement.



La solution d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient automatise les flux de travail AP afin d'en libérer les professionnels de la comptabilité et de leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.