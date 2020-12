Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : partenariat avec Duck Creek Technologies Cercle Finance • 14/12/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Quadient annonce son partenariat avec Duck Creek Technologies, fournisseur de logiciels d'entreprise fournis par SaaS pour l'assurance IARD industrie, pour accélérer les capacités de gestion de l'expérience client pour les assureurs. La collaboration stimulera les initiatives de transformation numérique des organisations d'assurance en intégrant les solutions de gestion de l'expérience client (CXM) de Quadient au logiciel de gestion des réclamations de Duck Creek.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +2.22%