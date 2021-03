Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : nouveaux objectifs fixés pour 2021-2023 Cercle Finance • 30/03/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son CMD, Quadient indique se fixer 'de nouveaux objectifs organiques ambitieux pour les trois prochaines années', dont un taux de distribution de dividende minimum de 20% du résultat net, avec un plancher de 0,50 euro par action. Le groupe table sur un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d'affaires d'au moins 3% sur la période 2021-2023, avec une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 2% pour l'année en cours. Quadient vise aussi un taux de croissance organique annuel moyen de l'EBIT courant au minimum 'mid-single digit' (milieu de la plage à un chiffre) sur la période 2021-2023, avec une croissance organique de l'EBIT courant de 4 à 6% en 2021.

