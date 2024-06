Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: nouveaux objectifs à horizon 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Quadient fait part d'un nouveau plan stratégique baptisé 'Elevate to 2030', visant notamment à générer plus d'un milliard d'euros de revenus annuels liés aux abonnements et 250 millions d'euros d'EBIT courant en 2030.



Selon ses objectifs, le chiffre d'affaires total du groupe atteindra 1,3 milliard d'euros en 2030, grâce à une croissance à deux chiffres du numérique et des consignes-colis et à une plateforme d'automatisation du courrier résiliente.



Pour les années 2024 à 2026, Quadient table sur des croissances annuelles moyennes minimales de 1,5% pour le chiffre d'affaires et de 3% pour l'EBIT courant, toutes deux sur une base organique, ainsi que sur un ratio d'endettement hors leasing de 1,5 en 2026.



La politique de dividende doit être maintenue à un minimum de 20% de bénéfice net, le groupe envisageant par ailleurs des rachats d'actions pour restituer les liquidités excédentaires potentielles aux actionnaires.





Valeurs associées QUADIENT 21.90 EUR Euronext Paris 0.00%