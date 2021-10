Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : nouveau partenariat avec Flywire information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Quadient et Flywire Corporation annoncent avoir lancé une nouvelle collaboration stratégique pour l'automatisation et la dématérialisation des paiements interentreprises (B2B) à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ce partenariat, YayPay, la solution cloud de gestion et d'automatisation du poste clients de Quadient, proposera les solutions de paiement électronique de Flywire par prélèvement automatique ou par voie bancaire électronique, à ses clients internationaux. Avec Flywire, les clients utilisateurs de YayPay peuvent aussi gérer les marchés de change (FX), échanger des devises, effectuer des rapprochements automatisés et effectuer des encaissements et des règlements locaux.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +1.23%