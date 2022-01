Quadient: note AA dans le classement ESG de MSCI information fournie par Cercle Finance • 24/01/2022 à 08:48

(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir obtenu la note AA dans le classement ESG de MSCI (MSCI ESG Ratings) publié en décembre, plaçant la société dans la catégorie des leaders 'faisant preuve d'une gestion solide de leurs risques et opportunités ESG les plus importants'.



Sur une échelle de notation allant de AAA à CCC, MSCI ESG Ratings évalue la capacité de résilience de plus de 8.500 sociétés face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de leur secteur et matériels à long terme.



Quadient s'est hissé au rang le plus élevé de son secteur en matière de gouvernance d'entreprise, et MSCI a souligné ses programmes en matière d'achats responsables dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que la mise en oeuvre d'un cadre anti-corruption.