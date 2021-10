Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : nomination d'une administratrice indépendante information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la nomination de Paula Felstead, experte en transformation, digital et technologie, en tant qu'administratrice indépendante du conseil d'administration de la société, nomination effective depuis le 24 septembre. Elle a été cooptée administratrice en remplacement de Virginie Fauvel, qui a démissionné le 2 septembre. Son mandat s'étendra sur la durée restante de celui de son prédécesseur, soit jusqu'à l'AG statuant sur les comptes de l'exercice clos fin janvier 2022. Paula Felstead a effectué l'essentiel de sa carrière dans les domaines de la transformation et l'intégration d'entreprises dans des contextes très diversifiés, dans des sociétés de premier plan telles que Visa et plus récemment Ingenico.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +2.98%