Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : Neotouch choisie pour l'apprentissage en Virginie Cercle Finance • 19/05/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Quadient annonce que les écoles publiques du comté de Frederick, dans l'Etat américain de Virginie, ont choisi Neotouch pour les aider à transmettre les travaux scolaires aux élèves, et veiller ainsi à ce qu'aucun enfant ne soit exclu de l'apprentissage à distance. Grâce à la solution, les enseignants peuvent transférer les travaux scolaires des élèves sur un portail en ligne. La plateforme de courrier hybride envoie ensuite les documents à une unité Quadient, où ils sont imprimés et envoyés par courrier chez les élèves.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris 0.00%