QUADIENT n'a pas actuellement l'intention de céder son activité Customer Experience Management

(AOF) - Suite à des articles de presse publiés hier, Quadient (anciennement Neopost) indique qu'il n'est pas actuellement dans ses intentions de céder son activité Customer Experience Management. Cette activité est au cœur de son offre software globale et un élément clé de sa stratégie. Ceci étant, Quadient dit recevoir de temps à autre des marques d'intérêt non sollicitées concernant certaines de ses activités, qu'il étudie avec attention. « Notre politique est cependant de ne pas commenter publiquement ces marques d'intérêt non sollicitées », a indiqué le groupe.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.