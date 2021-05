Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient : mise en paiement du dividende prévue le 9 août Cercle Finance • 07/05/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Quadient indique que son conseil d'administration, réuni le 6 mai, a décidé que le paiement du dividende en numéraire de 0,50 euro par action proposé au titre de l'exercice 2020, interviendra le 9 août prochain. La date de détachement est fixée au 4 août et celle d'arrêté des positions, au 5 août. Ce dividende sera préalablement soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale prévue le 1er juillet.

