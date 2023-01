Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: maintenu dans le Global 100 de Corporate Knights information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Quadient annonce son maintien dans le classement Global 100 de Corporate Knights, listant les 100 entreprises les plus durables au monde après une évaluation approfondie de 6720 sociétés cotées en bourse avec un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars.



Pour la deuxième année consécutive, il se démarque par sa stratégie de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE), et obtient la 75ème place de la 19ème édition du classement annuel publié par l'organisme international de recherche sur le commerce durable.



Par ailleurs, Quadient a récemment reçu confirmation de ses notations ESG par diverses agences, à savoir 'B' chez CDP, 'C+' chez ISS ESG ainsi que 'AA' chez MSCI, et a amélioré son score chez Gaïa Research, passant de 81 à 83%.





