Quadient : le CA du T1 impacté par le coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe Quadient annonce ce soir un chiffre d'affaires, au T1 2020, de 239 millions d'euros. En données publiées, il baisse sur -10,2%, et de -10,9% en organique. 'Un trimestre reflétant deux périodes bien distinctes, l'activité ayant été fortement affectée par les mesures de confinement imposées à partir de mi-mars en réponse à la pandémie de Covid-19', commente le groupe. Le groupe précise qu'il n'est, à ce jour, pas en position de donner des indications pour l'exercice 2020, en raison d'une visibilité limitée, dans un contexte très difficile de levée progressive des mesures de confinement dans les pays où il opère.

Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris +0.39%