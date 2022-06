Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: lancement de la suite DigitalBOOST information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 15:04









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement de DigitalBOOST, suite de solutions digitales clés en mains qui aide les entreprises à traiter facilement des processus clients digitaux, en libre-service, sans nécessité d'assistance informatique ou d'investir dans des plateformes coûteuses.



Ces solutions hébergées par Quadient transforment rapidement les processus et les contrats clients habituellement gérés manuellement en des documents numériques accessibles via les applications mobiles des entreprises, leurs sites internet et leurs portails clients.



DigitalBOOST Customer Processes réduit la charge de travail des centres d'appels en digitalisant les processus clients les plus courants, tandis que DigitalBOOST Contracts permet d'inviter les clients par SMS à consulter et signer les contrats personnalisés rapidement.





