Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quadient: lancement de la nouvelle solution Drop Box information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir présenté une nouvelle fonctionnalité pour ses consignes intelligentes Parcel Pending by Quadient, la Drop Box, qui permet aux consommateurs de déposer facilement leurs colis retours et d'imprimer des étiquettes d'expédition si besoin.



Evri, l'un des quatre transporteurs internationaux à avoir rejoint le réseau ouvert de consignes intelligentes de Quadient au Royaume-Uni, est le premier à proposer la fonctionnalité Drop Box et imprimante à ses clients.



Après son lancement au Royaume-Uni à l'occasion d'un évènement du secteur du commerce électronique à Londres, cette fonctionnalité sera prochainement mise à la disposition des commerçants et transporteurs dans d'autres pays en Europe et en Amérique du Nord.





Valeurs associées QUADIENT Euronext Paris -1.30%